/673176/روساتوم-الروسية-يوليو-2022- موعد-بدء-إنشاء-أول-مفاعلات-محطة-الضبعة-النووية

أعلنت شركة الطاقة الروسية "روساتوم"، موعد بناء أول مفاعلات محطة الضبعة النووية، التى تعد أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية فى مصر، وحسبما ما نقلته وسائل اعلام روسية فإن بناء محطة الضبعة النووية المصرية من المقرر أن يبدأ يوليو 2022، وقال إن السلطات المصرية تتطلع لبدء أعمال البناء في صيف العام الجاري.

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رئيس هيئة المحطات النووية في مصر، أمجد الوكيل، أكد من جانبه في تصريحات إنه سيتم تشغيل محطة الضبعة النووية بكامل قدرتها 4800 ميجاواط عام 2030 ، موضحا أنه سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميجاواط لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمني للمشروع تجاريا في 2020، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات تباعا ليتم تشغيلها بكامل قدرتها في 2030، وأضاف أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية تسلمت كل طلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربع لمحطة الضبعة النووية، مؤكدا أنه يتوقع صدور إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية، في النصف الثاني من 2022.

وثائق الحصول على ترخيص بناء المرحلة الثانية

ومن جانب شركة «روسآتوم»، المؤسسة الحكومية الروسية لاستخدام الطاقة النووية، فقالت في بيان لها الأسبوع الماضي، إنها سلمت مصر وثائق الحصول على ترخيص بناء المرحلة الثانية من محطة الضبعة للطاقة النووية، وهي وثائق وحدتي الطاقة الثالثة والرابعة، وأضافت الشركة أنه بمجرد إصدار تصريح البناء، سيبدأ العمل على نطاق واسع في موقع أول محطة للطاقة النووية في البلاد . وتتولى شركة "روساتوم" الروسية تنفيذ بناء محطة الضبعة النووية، وذلك في إطار اتفاقية وقعت بين موسكو والقاهرة في نوفمبر 2015، وحسب الدراسات الرسمية في هذا الشأن فستتألف أول محطة طاقة نووية في تاريخ مصر من أربع وحدات طاقة بقوة 1200 ميجاواط، وستقوم بتشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة VVER-1200 من الجيل الثالث الذي يلبي أعلى معايير السلامة.

توقيع العقود بين مصر وروسيا

كانت مصر وروسيا، وقعتا في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع، وفي ديسمبر 2017، وقَّع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة. وتضم محطة المفاعلات النووية في منطقة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، مثبتة مع «مفاعلات 3+» مفاعلات الماء المضغوط على أن يتم تشغيل أول مفاعل في 2026.