وزيرة الهجرة تلتقى مدير مؤسسة شباب القادة لبحث توصيات منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - وذلك لبحث سبل التعاون فى ربط شباب مصر بالخارج والداخل من رواد الأعمال، والاستفادة من تجربة وزارة الهجرة فى مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE وتجربة مؤسسة شباب القادة "YLF" وتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء من الشباب الإفريقى، تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم، فى نسخته الرابعة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من ناحيتها، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وفقا لبيان صحفى، جهود تجربة مركز وزارة الهجرة للحوار وربط الطلاب المصريين الدارسين بالخارج بالوطن، والاستفادة من الأفكار المقترحة من رواد الأعمال بالخارج، موضحة أهمية الربط بين علمائنا وخبرائنا بالخارج والشباب المصرى من رواد الأعمال فى مختلف المجالات.

وأضافت أن منتدى شباب العالم شهد التنسيق مع شباب الدارسين لإدماج رواد الأعمال من أبنائنا بالخارج فى جلسات «مصر تستطيع بالصناعة»، لتبادل الأفكار والاحتكاك مع الخبراء، وعمل قاعدة بيانات لرواد الأعمال الواعدين من المصريين حول العالم، تمهيدًا لمبادرة "Young Egyptian Passion.. YEP"، والتنسيق لمجموعات عمل مشتركة مع الشباب الأفارقة، بالتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى فى مصر، مع تخصيص السيد الرئيس للعام 2022، عام مؤسسات المجتمع المدنى.

ورحبت وزيرة الهجرة بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة "YLF" وإتاحة الفرصة للفتيات الرائدات فى مجال الأنشطة الطلابية فى قطاع الصناعة، لاكتساب الخبرات من علمائنا بالخارج المتميزين فى قطاعات الصناعة المختلفة، بجانب توسيع التعاون مع الشباب الإفريقى لتعم الفائدة فى القارة السمراء بين الأشقاء، مشيرة إلى لقائها عددًا من الشباب الأفارقة من خريجى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، وتطلعهم للتعاون بين شباب مصر وأشقائهم فى دول إفريقيا، للنهوض بالقارة فى مختلف القطاعات، مثمنة جهود المصريين بالخارج فى إطلاق العديد من المشروعات فى أفريقيا، بالتعاون مع الشباب الأفريقى فى تلك الدول.

وفى السياق ذاته، أشادت السفيرة نبيلة مكرم، بما استعرضه النائب أحمد فتحى، المؤسس والمدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة "YLF" من جهود المبادرة فى الفترة الماضية من تدريب وتأهيل الشباب فى مجالات مختلفة، بجانب المبادرة الرائدة لتدريب فتيات التعليم الفنى فى عدة محافظات "She Leads"، وتقديم جهود كبيرة لتوفير فرص لاحتواء قدرات الشباب وتعظيم طاقاتهم والاستفادة من أفكارهم.

وفى سياق متصل، أكد النائب أحمد فتحى، المؤسس والمدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة "YLF"، أن التعاون بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، من شأنه أن يعيد جسور الثقة إلى الشباب، بجانب التغلب على العقبات المختلفة، متابعًا أنه تم تدريب نحو 35 ألف متدرب، بجانب نحو 2500 من الفتيات، فى 27 محافظة، منذ بدء العمل فى 2017، متطلعًا للتعاون بين شباب الدارسين بالخارج ونظرائهم بالداخل، لتحقيق استفادة أكبر للوطن، مشيدًا بدور المركز فى تعريف الشباب بما يحدث فى مصر من إنجازات فى وقت قياسى.

وتابع فتحى أن هناك تعاون كبير بين خبراء فى ريادة الأعمال وأساتذة الجامعات والإعلاميين لتسليط الضوء على جهود المبادرة، بجانب تقييم المشروعات التى تقدم بها الشباب والتى يتم المفاضلة بينها للفوز بجوائز مؤسسة شباب القادة "YLF”، وتعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

واختتم اللقاء بالاتفاق على تنظيم لقاء افتراضى بين شباب مصر من رواد الأعمال فى المجال الصناعى وخبراء من "مصر تستطيع" بجانب إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة فى مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذى يضم ورشًا مختلفة فى صناعات الدواء والسيارات والتكنولوجيا والغزل والنسيج، وجلسة عن الفرص الاستثمارية فى الصناعة فى أفريقيا، كما أهدى النائب أحمد فتحى، درع مبادرة She Leads إلى السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة.

ومؤسسة شباب القادة YLF، هى مؤسسة غير هادفة للربح تهدف إلى إعداد القادة من الشباب، وتوفر للطلاب أصحاب الأفكار المبتكرة للمشاريع ولديهم مهارات تؤهلهم ليصبحوا قادة المستقبل عن طريق تطوير مهارات القيادة المطلوبة فى سوق العمل.