صحيفة كويتية تبرز علاقات مصر والجزائر والاتفاق حول تحقيق الاستقرار فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - اهتمت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الثلاثاء بحزمة من الموضوعات منها ما يتعلق بالشأن المصرى والعلاقات المصرية الجزائرية، وتأكيد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار دولة الإمارات العربية.





وذكرت صحيفة (الأنباء) - تحت عنوان "السيسى يتسلم رسالة خطية من عبدالمجيد تبون: نحرص على تعزيز التعاون مع الجزائر.. مصر والجزائر تؤكدان أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا" - أن مصر والجزائر أكدا أمس - خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة بحضور وزير الخارجية سامح شكرى - أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية تعزيزا للجهود الدولية لإنهاء انتشار القوات الأجنبية والمرتزقة على الأراضى الليبية.

من جانبها، أوضحت صحيفة (الجريدة) الكويتية - تحت عنوان (الأمير لخليفة بن زايد: معكم فى أى إجراءات لحفظ أمنكم) - أن أمير الكويت أكد وقوف بلاده مع الإمارات وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها، مجددا فى الوقت ذاته موقف الكويت الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، سائلا المولى - تعالى - أن يحفظ الإمارات وشعبها الكريم من كل مكروه، وأن يتغمد ضحايا هذا العمل الشنيع بواسع مغفرته ورحمته، ويمن على المصابين بسرعة الشفاء.

بدورها، أشارت صحيفة (القبس) - تحت عنوان (الكويت وأمريكا: تعزيز الشراكة الإستراتيجية) - إلى أن وزير الخارجية الكويتى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، تلقى مساء أمس الإثنين، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أنتونى بلينكن، حيث جرى - خلال الاتصال - استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية المتميزة التى تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التى تشهدها المنطقة والقضايا محل الاهتمام المشترك.