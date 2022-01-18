محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - أشاد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بجهود الأجهزة التنفيذية فى أحياء مدينة بورسعيد وبورفؤاد وذلك خلال التعامل الفورى مع ٱثار سقوط الأمطار وسرعة سحب ورفع المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية فى حالة تأهب على مدار الساعة وهناك متابعة لحظية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، لافتا أن هناك انتشار لمعدات الأحياء لسرعة التعامل مع التقلبات الجوية المحتملة.





وكانت الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد واصلت جهودها منذ الساعات الأولى خلال اليوميين الماضيين لرفع مياه الأمطار فى الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، من خلال انتشار عدد كبير من سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع على مستوى المحافظة. وأكد عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحا أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مؤكدا أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.

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