محافظ المنوفية يتفقد رصف طريق ومحطة مياه «القرنين» فى الباجور (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية بمركز ومدينة الباجور لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية للوقوف على آخر مستجدات الأعمال والدفع بمنظومة العمل للإلتزام بالتوقيتات الزمنية لنهو المشروعات، رافقه نائبه الاستاذ محمد موسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.





وتفقد محافظ المنوفية أعمال رصف طريق مصرف كفر الباجور الجديد بطول 2,860 كم ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وأشار المحافظ أن المحور الجديد سيساهم وبشكل كبير فى تخفيف الضغط المرورى عن مدينة الباجور وسيحقق سيولة مرورية للقادمين من الطريق الإقليمى والمتجه إلى مدينتى منوف وسرس الليان والعكس، ووجه المحافظ القائمين على تنفيذ الأعمال بتكثيف الجهود والتأكيد على مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية للرصف، كما وجه بإنشاء بلدورات على أحد جانبى الطريق وشدد على ضرورة إقامة مطبات صناعية لتهدئة سرعة السيارات.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أنه تم الانتهاء من رصف محور مصرف كفر الباجور الجديد بطول 1 كم وجارى إستكمال باقى الأعمال بالطريق، مشيرا أنه سيتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال أسبوعين، كما أكد رئيس المدينة أن الخطة الاستثمارية لمركز الباجور تشمل تطوير ورفع كفاءة (33) شارع ومتفرعاتهم، تتضمن أعمال رصف وتركيب بلدورات وبلاط الإنترلوك وأعمدة ديكورية ضمن بروتوكول الهيئة القومية للإنتاج الحربى بتكلفة إجمالية (50) مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من رصف شوارع كمال الشاذلى، خلف الساحة الشعبية، محمد سعفان، ابو شوشة، منطقة خلف تحسين البيئة، مشيرا أنه جار استكمال أعمال الرصف والتطوير لباقى الشوارع المستهدفة بالخطة.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة الحديقة العامة بالباجور على مساحة 1000 متر كمتنفس لأهالى المركز، إشراف مديرية الإسكان، حيث تم الانتهاء من صب الارضية الخرسانية وجارى أعمال تجليد أسوار الحديقة وإقامة سور كريتال مزود بفوانيس ديكورية ورخام، كما ستضم الحديقة (6) برجولات وأكشاك نموذجية وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد استراحة للمواطنين ومنطقة ألعاب للأطفال، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة الحدائق والميادين العامة للمساهمة فى إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التى تتم على أرض الواقع بشتى القطاعات الخدمية.

كذلك تفقد محافظ المنوفية مشروع محطة مياه شرب الباجور وشبكاتها بقرية القرنين بتكلفة تقديرية (708) مليون جنيه بطاقة 43ألف م3/يوم والمقامة على مساحة 8 أفدنة، والتى ستخدم مدينة الباجور وجميع قرى المركز بإجمالى (48) قرية وبعدد مستفيدين 285 ألف نسمة.

وتفقد المحافظ مبنى المرشحات والمولدات، واستمع إلى شرح تفصيلى من رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عن مكونات المشروع، والذى أشار أنه تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطة المياه وجارى أعمال التسليم الإبتدائى لها، ومن المقرر مد شبكات بطول 90 كم تقريبا، حيث تم خلال المرحلة الأولى تنفيذ وربط 30كم وجارى أعمال التسليم الابتدائى بإجمالى 15 نقطة حقن لمدينة الباجور و8 قرى هى ( كفر الباجور - سنجلف – كفر سنجلف الجديد – فيشا الصغرى – الأطارشة – المنشأة الجديدة - أبو سنيطة – أسريجة )، كما تم تنفيذ 25كم من المرحلة الثانية بإجمالى 60كم وجارى العمل على قدم وساق للإنتهاء من إستكمال باقى شبكة التغذية لباقى قرى مركز الباجور والبالغ عددهم40 قرية، مؤكدا أنه تم أخذ عينات من شبكة المياه بمعرفة مديرية الشئون الصحية وتم التأكد من نجاح تلك العينات ومطابقتها للموصفات الصحية وجارى تسليم المحطة تمهيدا لإفتتاحها وبدء تشغيلها.