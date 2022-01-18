لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة القادمة

عقدت لجنة البحث العلمى بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة نادية زخاري عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، وبمشاركة عضوات واعضاء اللجنة ، وذلك عبرتقنيةالفيديوكونفرانس. حيث أشادت الدكتورة نادية زخارى بانجازات ومجهودات المجلس خلال العام ٢٠٢١ المقدمة لصالح وخدمة المرأة المصرية في جميع المجالات ، واستعرضت مقترحات لخطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة ، ومنها التعاون مع اللجنة الثقافية بوزارة الثقافة لاكتشاف المبتكرين في المجالات العلمية عن طريق اطلاق مسابقات لطلاب الجامعات والمدارس لاكتشاف المواهب العلمية والعمل على تطويرها وتنميتها، كما تم مناقشة تنظيم عدة ندوات توعوية بالتعاون مع وزارة الاتصالات حول سبل الحماية من اخطار استخدام التكنولوجيا الحديثه والحد من العنف السيبراني، وندوة توعوية لعرض الكتاب الخاص بالدكتورة ابتهاج البدري عضوة اللجنة في مجال التغذية السليمة لأطفال مرضي السكر .

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