/673175/موعد-عرض-فيلم-مهمة-مش-مهمة-للنجم-بيومي-فؤاد

أعلن الفنان بيومي فؤاد عن موعد عرض فيلمه الجديد "مهمة مش مهمة"، من خلال حسابه الرسمي على موقع نشر الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والمقرر عرضه بعد أيام، حيث نشر بوستر الفيلم لتشويق الناس له.

موقع دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم مهمة مش مهمة

بيومي فؤاد يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد

نشر بيومي فؤاد صورة لبوستر فيلم مهمة مش مهمة، من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق بموعد طرح الفيلم بجميع دور العرض المصرية والعربية، والمقرر أن يكون يوم 3 فبراير القادم، ويظهر في بوستر الفيلم مجموعة من الشباب الذين يشاركون في بطولة العمل، مثل: أحمد فتحي، كارولين عزمي وياسر الطبجي، ومجموعة من الوجوه الجديدة مثل: لمار، مصطفى البنا، هيا فياض وعبدالمجيد الرهيدي.

تعليقات الجمهور على بوستر فيلم مهمة مش مهمة

علق متابعي الحساب الرسمي للفنان بيومي فؤاد على موقع "إنستجرام"، بالإعجاب وإنتظارهم للفيلم، باركت له الفنانة بشرى على هذا العمل الجديد وقالت له:"مبروك يا زميل ..عقبال اللى بعده"، والفنان رضا إدريس كتب له:"ألف ألف ألف مبروك بالتوفيق والنجاح ياغالي يابن الغوالي أسعدك الله وأسرتك واحبابك وجمهورك يافنان ياكبير".

فيلم مهمة مش مهمة

شارك الفنان بيومي فؤاد في بطولة فيلم مهمة مش مهمة، مع الفنانة هالة فاخر، ومجموعة من النجوم الشباب، مثل أحمد فتحي، ياسر الطبجي كارولين عزمي ومصطفى البنا، وعدد من الوجوه الجديدة الذين من دول عربة مختلفة مثل: عبد المجيد الرهيدي، هيا فياض ولمار.

يدور الفيلم في إطار كوميدي، يحكي عن شاب سعودي وصديقه الذي ولد من أب سعودي وأم مصرية، وهو وحيد فأحيانًا نشعر بالطيش في تصرفاته، غير أفاكره المجنونة، وهو يتمنى أن يصبح سائق سيارات مشهور في العالم كله.

فيلم مهمة مش مهمة من بطولة بيومي فؤاد وهالة فاخر من تأليف مجموعة من الكتاب الشباب، وهم: محمود حمدان، أمين جمال، محمد محرز وفاروق الشعيبي، وإخراج أيمن العلي، وسوف يتم عرضه في مصر والدول العربية أبتداءًا من يوم 3 فبراير القادم.