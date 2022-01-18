شريف عارف يطلق كتاب جديد عن الفن والإخوان بعنوان «وصايا وحيد حامد»

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دوت الخليج يرصد تفاصيل كتاب الكاتب شريف عارف عن وصايا الكاتب الكبير وحيد حامد.

كتاب شريف عارف انفراد لحوارات مع وحيد حامد

يقدم شريف عارف من خلال كتابه الجديد انفرادات لحوارات خاصة أجراها مع الكاتب الراحل الكبير وحيد حامد، على مدى السنوات العشر الأخيرة من حياته، وتم تسجيلها صوتياً على مدى ساعات طويلة.

شريف عارف يشيد بتاريخ وحيد حامد

وتحدث عارف عن وحيد حامد قائلًا: "من الشخصيات التى تتوقف أمامها طويلًا كراصد لمجتمعه من زاوية مختلفة دائما.. فهو بمثابة «ترمومتر» للمجتمع المصرى، الدارس لتفاصيله وآلامه وأفراحه، المدرك لوقت «غليانه» أو «استقراره النسبى»!"

وتابع: "فالصدفة وحدها هي التي ألقت بي في طريقه، وجاءت به ليعيد ترتيب أفكاري وربما نظرتي إلى الأشياء.. وهذا الكتاب في ظاهره، هو «ثرثرة خاصة» بيني وبين الأستاذ – رحمه الله – لكنه في الباطن مجموعة كبيرة من الوصايا تصلح لكل زمان ومكان".

وأكد الناشر ياسر رمضان مدير عام دار «كنوز» على أن الكتاب يمثل نقلة في الكشف عن أسرار ومواقف واحد من أهم كتاب السينما العربية، واستطاع الكاتب شريف عارف أن يعرض زوايا جديدة وتفاصيل شيقة من حياته، وسيكون الكتاب متاحاً لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الكتاب يحتوي على 150 صفخة ويتتضمن مجموعة كبيرة من الصور والوثائق بخط يد الكاتب الكبير وحيد حامد وهو من القطع الكبيرة.

أفلام وحيد حامد

أثرى العملاق الراحل السينما المصرية عديد من الأعمال السنيمائية الجريئة التي تحاكي الواقع المصري وتكشف الفساد وتدعو لتغييره، أبرزها الإرهاب والكباب، الراقصة والسياسي، المنسي وأضحك الصورة تطلع حلوة. وأظهر رفضه للتشدد الدين ونشر فكر الجماعات الإرهابية في أفلام كثيرها، منها طيور الظلام، ضد الحكومة ودم الغزال.

مسلسل الجماعة آخر أعمال وحيد حامد

كتب وحيد حامد سلسلة من الأعمال الدرامية، كانت نهايتها مسلسل "الجماعة" بأجزاءها الثلاثة. تم عرض الجزء الأول عام 2010، والثاني 2017، ناقش فيهما بداية تكوين جماعة الإخوان الإرهابية، ونشأة مؤسسها حسن البنا. رحل الفتى الطائر بعد وضع الخطوط العريضة للجزء الثالث مع المخرج محمد ياسين وأختار أبطاله، وتناول مسلسل "الجماعة 3" ظهور الجماعات المتشددة وبداية الفكر الإرهابي بشكل واضح في مصر فر فترة السبعينات، وما نتج عن هذا من عنف وجرائم أخرى في حق المجتمع المصري.