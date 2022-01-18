- 1/2
- 2/2
/673178/شريف-عارف-يطلق-كتاب-جديد-عن-الفن-والإخوان-بعنوان-وصايا-وحيد-حامد
حققت الطبعة الأولى من كتاب «وصايا وحيد حامد» للكاتب شريف عارف الصادرة من دار «كنوز» للنشر والتوزيع مبيعات عالية.
دوت الخليج يرصد تفاصيل كتاب الكاتب شريف عارف عن وصايا الكاتب الكبير وحيد حامد.
كتاب شريف عارف انفراد لحوارات مع وحيد حامد
يقدم شريف عارف من خلال كتابه الجديد انفرادات لحوارات خاصة أجراها مع الكاتب الراحل الكبير وحيد حامد، على مدى السنوات العشر الأخيرة من حياته، وتم تسجيلها صوتياً على مدى ساعات طويلة.
شريف عارف يشيد بتاريخ وحيد حامد
وتحدث عارف عن وحيد حامد قائلًا: "من الشخصيات التى تتوقف أمامها طويلًا كراصد لمجتمعه من زاوية مختلفة دائما.. فهو بمثابة «ترمومتر» للمجتمع المصرى، الدارس لتفاصيله وآلامه وأفراحه، المدرك لوقت «غليانه» أو «استقراره النسبى»!"
وتابع: "فالصدفة وحدها هي التي ألقت بي في طريقه، وجاءت به ليعيد ترتيب أفكاري وربما نظرتي إلى الأشياء.. وهذا الكتاب في ظاهره، هو «ثرثرة خاصة» بيني وبين الأستاذ – رحمه الله – لكنه في الباطن مجموعة كبيرة من الوصايا تصلح لكل زمان ومكان".
وأكد الناشر ياسر رمضان مدير عام دار «كنوز» على أن الكتاب يمثل نقلة في الكشف عن أسرار ومواقف واحد من أهم كتاب السينما العربية، واستطاع الكاتب شريف عارف أن يعرض زوايا جديدة وتفاصيل شيقة من حياته، وسيكون الكتاب متاحاً لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب.
الكتاب يحتوي على 150 صفخة ويتتضمن مجموعة كبيرة من الصور والوثائق بخط يد الكاتب الكبير وحيد حامد وهو من القطع الكبيرة.
أفلام وحيد حامد
أثرى العملاق الراحل السينما المصرية عديد من الأعمال السنيمائية الجريئة التي تحاكي الواقع المصري وتكشف الفساد وتدعو لتغييره، أبرزها الإرهاب والكباب، الراقصة والسياسي، المنسي وأضحك الصورة تطلع حلوة. وأظهر رفضه للتشدد الدين ونشر فكر الجماعات الإرهابية في أفلام كثيرها، منها طيور الظلام، ضد الحكومة ودم الغزال.
مسلسل الجماعة آخر أعمال وحيد حامد
كتب وحيد حامد سلسلة من الأعمال الدرامية، كانت نهايتها مسلسل "الجماعة" بأجزاءها الثلاثة. تم عرض الجزء الأول عام 2010، والثاني 2017، ناقش فيهما بداية تكوين جماعة الإخوان الإرهابية، ونشأة مؤسسها حسن البنا. رحل الفتى الطائر بعد وضع الخطوط العريضة للجزء الثالث مع المخرج محمد ياسين وأختار أبطاله، وتناول مسلسل "الجماعة 3" ظهور الجماعات المتشددة وبداية الفكر الإرهابي بشكل واضح في مصر فر فترة السبعينات، وما نتج عن هذا من عنف وجرائم أخرى في حق المجتمع المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شريف عارف يطلق كتاب جديد عن الفن والإخوان بعنوان «وصايا وحيد حامد» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.