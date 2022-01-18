/673181/بتخفيضات-تصل-إلى-60-الداخلية-تطلق-المرحلة-الـ21-من-مبادرة-كلنا-واحد

دوت الخليج

المبادرة تستهدف توفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية "استراتيجية، وأساسية"، وسلع معمرة وأدوات منزلية، وملابس، ومفروشات، وأدوات كهربائية، ومستلزمات إضاءة، ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بفروع السلاسل التجارية الكبرى، من بينها "خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم– كارفور– العابد– المحلاوى ستورز– أوسكار– خير بلدنا– راية - أسواق فتح الله– الفرجانى– هايبر الشرقية– سبينيس – أسواق كازيون – الشرق - أكسيبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاى هاوس – الإمبراطور – نيو أكتف "أبوعلاء" – راديو طلعت – العربى – شركة الفيومى . ويصل عدد المنافذ نحو 1063 منفذا وسرادقا على مستوى الجمهورية ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات، والتي ستشهد توافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%؛ وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

سرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظتى الجيزة والقليوبية

كما تم التنسيق مع مسئولي الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، لإنشاء 3 سرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظتى الجيزة، والقليوبية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية والصناعية وبعض المستلزمات محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%. وتشارك منظومة "أمان" بفعاليات المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تقوم بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما تم التنسيق مع جميع السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة لإتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني

المبادرة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، واستمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني، من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات، والموردين، وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وأيضا ما يكفل سلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته. فيما تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن تكثيف حملاتها التموينية الموسعة، لمراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار، وضبط كل صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.