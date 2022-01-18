/673182/ضبط-21000-عبوة-مقرمشات-و-50-شيكارة-أسمدة-مجهولة-المصدر-بالبحيرة

وأسفرت عن تم ضبط مصنع بدون ترخيص والتحفظ على ٢١٠٠٠ عبوة من المنتجات النهائية مقرمشات أطفال و٨٠٠ كيس كاتشب و٤٠٠ كجم من المنتج تحت التجهيز وعدد ١٠ شكائر دقيق زنة ٥٠ كجم و ١٠٠٠ كرتونة فارغة وآلاف الاستيكارات والعبوات الفارغة، ٥٠ شيكارة أسمدة زنة ٢٠ كجم مجهولة المصدر ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ضبط 21000 عبوة مقرمشات و 50 شيكارة أسمدة مجهولة المصدر بالبحيرة

كما تم ضبط ٢٤٠ عبوة مبيدات زراعية زنة ١ لتر مجهولة المصدر داخل أحد المحلات، بالإضافة إلى ضبط : ٣ مخابز بلدية قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ٧ : ١٥ جرام، وضبط ٣ مخابز بلدية تنتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و سعر ووزن الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بمركز ومدينة شبراخيت.

كما تم ضبط ٦٥٠٠٠ لتر سولار قام احد الأشخاص بتجميعهم قبل بيعهم بالسوق السوداء بمركز بدر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد وردع المخالفين والمتاجرين بصحة وسلامة المواطنين .