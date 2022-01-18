/673183/ضبط-لحوم-بدون-بيانات-ومجهول-المصدر-بأحد-المطاعم-بابو-حمص

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق بمركز ومدينة ابو حمص.

أسفرت عن ضبط ١٦ كيلو لحوم قطع بأحد المطاعم بدون بيانات ومجهول المصدر ويظهر علية التلف، كما تم ضبط أحد محلات الجزارة قام بذبح عجل بقري خارج المجازر الحكومية

بالإضافة إلى ضبط محل بقالة غير معلن عن أسعار البيع للسلع الغذائيه وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ضبط ٦٥٠٠٠ لتر سولار قبل بيعهم بالسوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكثفة على الأسواق

أسفرت عن تم ضبط مصنع بدون ترخيص والتحفظ على ٢١٠٠٠ عبوة من المنتجات النهائية مقرمشات أطفال و٨٠٠ كيس كاتشب و٤٠٠ كجم من المنتج تحت التجهيز وعدد ١٠ شكائر دقيق زنة ٥٠ كجم و ١٠٠٠ كرتونة فارغة وآلاف الاستيكارات والعبوات الفارغة، ٥٠ شيكارة أسمدة زنة ٢٠ كجم مجهولة المصدر، كما تم ضبط ٢٤٠ عبوة مبيدات زراعية زنة ١ لتر مجهولة المصدر داخل أحد المحلات.

بالإضافة إلى ضبط : ٣ مخابز بلدية قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ٧ : ١٥ جرام، وضبط ٣ مخابز بلدية تنتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و سعر ووزن الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بمركز ومدينة شبراخيت.

كما تم ضبط ٦٥٠٠٠ لتر سولار قام احد الأشخاص بتجميعهم قبل بيعهم بالسوق السوداء بمركز بدر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد وردع المخالفين والمتاجرين بصحة وسلامة المواطنين.