/673184/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تكرم-النائب-أحمد-زيدان-على-هامش-احتفالها-بمشاركة-أعضائها-القوية-بمنتدى-شباب-العالم

كرمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب الشاب الراحل أحمد زيدان الذي غيبه الموت عن منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وقدمت التنسيقية درعها لشقيقه مصطفى زيدان تعبيرا عن امتنانها لكل ما قدمه النائب الراحل من جهود أضافت التنسيقية كثيرا.

دوت الخليج

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تكرم النائب أحمد زيدان

وقال عدد من قيادات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النائب أحمد زيدان ترك خلفه سيرة شخصية ومهنية طيبة، مؤكدين أنه سيظل في قلوبهم ولن ينسوه أبدًا.

جاء ذلك على هامش الاحتفالية التي أقامتها التنسيقية بأحد المناطق الجبلية بمدينة شرم الشيخ، بعد مشاركتها القوية بمنتدى شباب العالم الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ في الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير الجاري، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وممثلين ل١٦٩ دولة حول العالم.

ولفت أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنظار حضور أيام المنتدى، فضلا عن جناح التنسيقية بالمنتدى الذي زاره عدد من ضيوف المؤتمر وعبرو عن إعجابهم بفكرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومدى تطورها في معدلات زمنية قصيرة، مما يشير إلى إصرار أعضاءها على إنجاح التجربة ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها تجارب مماثلة سابقة .

وكان التقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس مع السفير الألماني فرانك هارتمان وحرمه وأعضاء من طاقم السفارة في مقر السفارة بالقاهرة .

وقد ناقش الاجتماع الكثير من القضايا في حوار مفتوح بين السفير و ممثلي التنسيقية.

و دار الحوار حول تمكين الشباب ومخرجات منتدي شباب العالم،والعلاقات المصرية الألمانية وكيفية تعزيزها ودعمها،وكذا دولاب العمل داخل التنسيقية وداخل البرلمان، وقضايا أخري متعلقة بالشباب الألماني وخريطة السياسة الألمانية الحالية، وأيضاً عدد أخر من القضايا المتعلق بكون هذا العام مخصص للمجتمع المدني وباستضافة مصر لقمة المناخ هذا العام والأهمية الكبيرة التي توليها ألمانيا لملف التغيرات المناخية .

و اتفق الجميع علي أهمية التعاون و محورية قنوات الاتصال بين الجانبين، وأشار السفير الي أهمية ان يلتقي البرلمانيون الألمان نظرائهم من التنسيقية بعد اجتياز الجائحة.

وقام بتسليم درع التنسيقية المهندس مصعب أمين للسفير معربين عن تقديرنا الكبير للعلاقات الألمانية المصرية وأهمية استمراها ودعمها في مختلف مناحي التعاون.

حضر اللقاء بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس امناء التنسيقية ، والمهندس مصعب أمين المتحدث الإعلامي للتنسيقية، والنائبة أميرة صابر، والنائب طارق الخولي أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.