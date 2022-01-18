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يحل فريق تشيلسي ضيفاً تقيلاً اليوم الثلاثاء، أمام نظيرة برايتون ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تقام مباراة بيرنلي ضد فريق واتفورد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تقام مباراة فريق برايتون ضد تشيلسي في تمام الساعة العاشرة مساءً.

القنوات الناقلة

beIN Sports 2 HD Premium .

beIN Sports 1 HD Premium.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1-مانشستر سيتي 56 نقطة

2-ليفربول 45 نقطة

3-تشيلسي 43 نقطة

4-وست هام 37 نقطة

5-أرسنال 35 نقطة

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

الجدير بالذكر أن حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً هام على حساب تشيلسي ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحفظ كيفين دي بروين الصدارة للسيتي بعدما ساهم في تسجيل هدف المباراة الوحيد والذي جاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وكانت المباراة قوية بين الفريقين وحقق السيتي الفوز بشق الأنفس وأضاع مهاجمو الفريق أهداف عديدة بجانب لاعبي تشيلسي لوكاكو وزياش.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد السيتي إلى 56 نقطة في صدارة الدوري بعدما لعب 22 مباراة.

كيفين دي بروين

بينما يأتي تشيلسي في المركز الثاني ولديه 43 نقطة بعدما لعب 22 مباراة أيضا.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن مسألة تجديد عقد محمد صلاح نجم الريدز لن تقام بسهولة كما يتوقع البعض.

وأضاف خلال خلال تصريحات قبل مباراة برينتفورد اليوم "جميعنا نعلم قيمة محمد صلاح وتجديد العقد يحتاج بعض الوقت وهناك مطالب للنادي وآخرى للاعب وأيضا وكبل أعماله".

تشيلسي ومانشستر سيتي

وزاد" بالطبع الجميع يريد الخروج من هذا الأمر بطريقة جيدة، لأن المفاوضات تقام بمثابة شركتين كبيرتين يريدون دمجهما ببعضهما البعض".

وواصل "لن تنتهي المفاوضات في عشية وضحاها وأنا أعلم ذلك والجميع يعلم أننا نريد تواجد محمد صلاح معنا واللاعب أيضا وهذا هو الأهم".

واختتم" لا أعلم كيف وصلت الأمور في التجديد ولكنني مطمئن للغاية بأن النهاية ستكون سعيدة للجميع ولا نوجد مشكلة في المفاوضات حاليا، والأمر كبير وليس مثل شراء هاتف محمول".