/673190/النائب-محمود-عصام-يوجه-سؤال-للحكومة-بشأن-استعدادات-مواجهة-التغيرات-المناخية-بالإسكندرية

وجه النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، سؤالا للحكومة بشأن استعدادات مواجهة التغيرات المناخية وتحديدا في محافظة الإسكندرية.

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وقال النائب: "في الفترة الأخيرة تشهد محافظة الإسكندرية وتحديدا في فصلي الخريف والشتاء تغيرات كبيرة في سقوط الأمطار التي تصل لحد السيول، فضلا عن وجود تقارير كثيرة بشأن احتمال غرق المدينة".

خطة الحكومة في مواجهة التغيرات المناخية بالإسكندرية

وأشار عصام، إلى أنه من بين إشكاليات التغيرات المناخية تآكل الشواطئ وما يتبعها من مشكلات كبيرة للمبان خصوصا المقابلة للبحر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الإسكندرية تواجه إشكاليات كبيرة منذ سنوات متعلقة بزيادة فرص سقوط الأمطار وبكميات كبيرة أثرت على البنية التحتية وفي مقدمتها الصرف الصحي.

وتساءل عن خطة الحكومة في مواجهة التغيرات المناخية بالإسكندرية، قائلا: ما هي حقيقة احتمال اختفاء المدينة؟ وكيف استعدت الحكومة لإعادة تهيئة البنية التحتية لاستيعاب الأمطار والسيول، خصوصا في ظل عدم قدرة شبكة الصرف الصحي على تصريف مياه الأمطار؟.

محلية النواب تناقش خطة الحكومة بشأن مواجهة التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية

وكان قد بدء منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هدي عبدالستار، إحسان شوقي، عبدالفتاح محمد، أيمن محسب، إيهاب منصور، بشأن تكرار أحداث غرق محافظة الإسكندرية نتيجة كثرة تساقط الأمطار وسوء حالة البنية التحتية وقصور محطات الصرف الصحي بالمحافظة، وعدم قيام الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية، مع العلم أن رئيس الجمهورية قد وجه بتخصيص مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمحافظة، واعتماد مبلغ 811 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بها، ومدى استعداد الأجهزة المحلية وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة مياه الأمطار في بعض المناطق مثل التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والازدحام الشديد التي تتعرض له بعض الطرق والأنفاق بسبب الأمطار، وخاصة بمحافظة الجيزة.