/673192/الإسكان-تعلن-موعد-تسليم-قطع-أراضي-المتميز-بمنطقة-شمال-المطار-بأكتوبر-الجديدة
كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 23/1/2022، وحتى الخميس 17/3/2022، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار بالمجاورات (1 – 2 - 4)، للفائزين بالقرعة العلنية، وذلك طبقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.
دوت الخليج
واوضح الدكتور عاصم الجزار، أن العملاء الفائزين بقطع الأراضي التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحي الـ12 بمدينة 6 أكتوبر، عليهم التوجه لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه لجهاز مدينة أكتوبر الجديدة لإنهاء إجراءات الاستلام. بينما أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 121 : 167، سيكون يوم الأحد 23/1/2022، والقطع من 168 : 213، يوم الإثنين 24/1/2022، والقطع من 214 : 265، يوم الثلاثاء 25/1/2022، والقطع من 266 : 303، يوم الأربعاء 26/1/2022، وتم تخصيص يوم الأحد 30/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية
وأشار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية من 276 : 329، يوم الإثنين 31/1/2022، والقطع من 330 : 384، يوم الثلاثاء 1/2/2022، والقطع من 385 : 430، يوم الأربعاء 2/2/2022، والقطع من 431 : 480، يوم الخميس 3/2/2022، والقطع من 481 : 529، يوم الأحد 6/2/2022، والقطع من 530 : 584، يوم الإثنين 7/2/2022، والقطع من 585 : 643، يوم الثلاثاء 8/2/2022، والقطع من 644 : 679، يوم الأربعاء 9/2/2022، والقطع من 680 : 721، يوم الخميس 10/2/2022، كما تم تخصيص يوم الأحد 13/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام. موضحا كذلك أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 266 : 307، يوم الإثنين 14/2/2022، والقطع من 308 : 349، يوم الثلاثاء 15/2/2022، والقطع من 350 : 398، يوم الأربعاء 16/2/2022، والقطع من 399 : 443، يوم الخميس 17/2/2022، والقطع من 444 : 490، يوم الأحد 20/2/2022، والقطع من 491 : 532، يوم الإثنين 21/2/2022، والقطع من 533 : 577، يوم الثلاثاء 22/2/2022، والقطع من 578 : 618، يوم الأربعاء 23/2/2022، والقطع من 619 : 662، يوم الخميس 24/2/2022، والقطع من 663 : 696، يوم الأحد 27/2/2022، والقطع من 697 : 752، يوم الإثنين 28/2/2022، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 1/3/2022 : الخميس 3/3/2022، ومن الأحد 13/3/2022 : الخميس 17/3/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.
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