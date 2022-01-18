/673195/النائب-أيمن-محسب-يطالب-بخطة-لتدريب-العاملين-بالمحليات-وتأهيلهم-لتحسين-مستوى-الخدمات

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن خطة تأهيل العاملين بالمحليات والارتقاء بمستواهم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة خاصة وأن الوزارة معنية بالعديد من الخدمات الحيوية التى يتعامل معها المواطنين يوميا.

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وأوضح محسب، أن المحليات من الملفات الأكثر تشعبا والتى يتعامل معها المواطنين بشكل يومى، وفى ظل التحول الرقمى وميكنة الخدمات كان لزاما أن يكون هناك دورات تدريبية بصفة مستمرة للعاملين من خلال خطة بجدول زمنى للوقوف على كيفية تقديم الخدمة بصورة تتناسب مع الوسائل التكنولوجية الحديثة وفى نفس الوقت لتسريع وتيرة العمل تمهيدا لتفعيل الشباك الواحد فى مختلف الهيئات والمؤسسات على مستوى الجمهورية التى تسعى الدولة لتعميمه.

أيمن محسب: المحليات من الملفات الأكثر تشعبا والتى يتعامل معها المواطنين بشكل يومى

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الوزارة سبق وأن أعلنت عن عقد دورات تأهيل للعاملين لديها ولكن لم تكن على القدر الكاف، حيث تم الإعلان عن تدريب 5 آلاف من العاملين على مستوى المحافظات وهذا الرقم مقارنة بعدد العاملين قليل ولا يتناسب مع خطة ميكنة الخدمات والتطوير. وطالب محسب، عقد دورات تدريبية بصفة مستمرة للعاملين تشمل برامج متخصصة في مختلف القطاعات المتعلقة بعمل المحليات، وتنمية مهارات المديرين والعاملين والفنيين وجميع العاملين بالمراكز والأحياء، خاصة وأن الأثر التشريعى لبعض القوانين ولعل أبرزها التصالح فى بعض مخالفات البناء، أثبت ضرورة تدريب العاملين لأنهم قائمين على تنفيذ العديد من المشروعات التى تتعلق بالمواطنين بشكل مباشر حتى لا يكون هناك لغط فى التطبيق وتحسين الحصول على الخدمة فى أسرع وقت.

محلية النواب تناقش خطة الحكومة بشأن مواجهة التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية

وكان قد بدء منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.