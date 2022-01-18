/673197/محافظ-بورسعيد-يشيد-بجهود-الأجهزة-التنفيذية-في-التعامل-الفوري-مع--مياه-الأمطار

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بجهود الأجهزة التنفيذية في أحياء مدينة بورسعيد وبورفؤاد وذلك خلال التعامل الفوري مع ٱثار سقوط الأمطار وسرعة سحب ورفع المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية فى حالة تأهب على مدار الساعة وهناك متابعة لحظية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، لافتا أن هناك انتشار لمعدات الأحياء لسرعة التعامل مع التقلبات الجوية المحتملة.

وكانت الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد واصلت جهودها منذ الساعات الأولى خلال اليوميين الماضيين لرفع ٱثار الأمطار فى الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، خلال انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة.

تعليمات محافظ بورسعيد

وأوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية ، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن ، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة. .

وكانت محافظة بورسعيد قد شهدت منذ عدو ايام حالة من سوء الأحوال الجوية والطقس غير المستقر، مع انتظام حركة الملاحة البحرية بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وتوقف حركة الصيد من صيادين ميناء الصيد.