جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة فى بيان صحفى، أن الوظائف المطلوبة هى: "مشغل إنتاج ومراقب جودة"، على أن يكون مكان العمل فى 6 أكتوبر، وتوفر الشركة مواصلات وتأمين اجتماعى وتدريب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرص عمل فى مصنع سيارات بأكتوبر.. قدم الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.