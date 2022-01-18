«قومى المرأة» يتعاون مع «الثقافة» لاكتشاف المبتكرين

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نادية زخارى مقررة لجنة البحث العلمى بالمجلس القومى للمرأة إن خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة تتضمن عدة مقترحات، منها التعاون مع اللجنة الثقافية بوزارة الثقافة لاكتشاف المبتكرين فى المجالات العلمية.





وأشارت زخارى خلال رئاستها الاجتماع الدورى للجنة بمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس إلى أنه سيتم إطلاق مسابقات لطلاب الجامعات والمدارس لاكتشاف المواهب العلمية والعمل على تطويرها وتنميتها. وأوضحت مقررة لجنة البحث العلمى بالمجلس القومى للمرأة أنه من المقرر تنظيم عدة ندوات توعوية بالتعاون مع وزارة الاتصالات حول سبل الحماية من أخطار استخدام التكنولوجيا الحديثة والحد من العنف السيبرانى إلى جانب عقد ندوة توعوية لعرض الكتاب الخاص بالدكتورة ابتهاج البدرى عضوة اللجنة فى مجال التغذية السليمة لأطفال مرضى السكر. وأشادت زخارى بإنجازات ومجهودات المجلس خلال عام 2021، المقدمة لصالح وخدمة المرأة المصرية فى جميع المجالات.

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