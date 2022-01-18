سفير مصر فى المغرب يقدم أوراق اعتماده للملك محمد السادس

جدة - نرمين السيد - قدَّم ياسر مصطفى عثمان سفير مصر الجديد لدى المملكة المغربية، أوراق اعتماده إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بالقصر الملكى بالعاصمة الرباط، سفيرا لمصر ومفوضا فوق العادة لدى المملكة المغربية.





وصرح السفير ياسر عثمان، عقب تقديم أوراق اعتماده، أنه نقل للملك محمد السادس تحيات أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا على الرغبة المشتركة لدعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وأضاف عثمان، بأن هناك حرصًا متبادلًا بين الدولتين على تطوير العلاقات الثنائية، وأن مصر تحظى بمكانة وتقدير كبيرين لدى القيادة المغربية ولدى الشعب المغربى الشقيق.

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