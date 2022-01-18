عاجل- انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - ونشر الحساب الرسمى للهيئة عبر موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "مزيدا من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة تشهده جميع الأنحاء اليوم وغدا نتيجة نشاط الرياح الباردة". كما توقعت أن تقل فرص سقوط الأمطار خلال ساعات النهار على جميع الأنحاء وتجدد ليلا على السواحل الغربية. طقس اليوم ويسود اليوم، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد. وليلا، يسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 16 08 الاسكندرية 16 08 وادى النطرون 16 09 طنطا 16 09 شبين الكوم 16 08 دمنهور 16 09 بلطيم 16 09 مطروح 16 08 السلوم 15 09 سيوة 15 04 بورسعيد 16 08 دمياط 16 08 الزقازيق 16 09 المنصورة 16 09 الاسماعيلية 16 09 السويس 15 10 العريش 15 09 رفح 15 09 رأس سدر 15 10 نخل 13 04 نويبع 18 12 طابا 17 11 كاترين 08 00 الطور 18 12 شرم الشيخ 17 13 الغردقة 18 14 مرسى علم 18 13 الفيوم 16 07 بنى سويف 16 06 المنيا 16 05 أسيوط 16 05 سوهاج 16 05 قنا 17 06 الأقصر 17 08 أسوان 17 08 ادفو 17 08 أبوسمبل 17 09 الوادى الجديد 16 05 شلاتين 22 11 أبو رماد 22 12 حلايب 20 12 رأس حدربة 20 12

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