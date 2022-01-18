السفارة الألمانية تهنئ المصرية سارة حجى لفوزها بأفضل بحث عن السرطان



جدة - نرمين السيد - وكتبت السفارة خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": التحقت سارة حجى بالجامعة الألمانية بالقاهرة ثم حصلت على الماجيستير والدكتوراة من جامعة "هايدلبرج" والمركز الألمانى لأبحاث السرطان.

وقالت دكتورة سارة حجى، للإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن هذا البحث مفيد فى عديد من المجالات العلمية، وقد فاز بمنحة لمركز فى أمريكا لاستكمال الأبحاث على بحثها بسبب النتائج التى توصلت لها.

وأضافت الدكتور سارة: "المنحة قدرها 2.7 مليون دولار"، مؤكدة أنها بذلت مجهودا كبيرا فى هذا البحث، بالإضافة إلى أن أهم وأشهر مجلة علمية على مستوى العالم قامت بنشر بحثها.

وتابعت: "لم أتخيل أن يقبل بحثى فى منحة نيتشر الأمريكية، وأحصل عليها، ولكن هذا كان بفضل مجهودى"، لافتة إلى أن البحث قائم على تأثير الهرمونات الجنسية على الأعضاء الجنسية وهذا يحدث فى أمراض الثدى.