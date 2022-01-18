مصر تسلم السنغال شحنة مساعدات طبية لمواجهة جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - هذا، وأكدت السفيرة المصرية خلال مراسم تسليم المساعدات على عمق العلاقات الأخوية بين مصر والسنغال، كما أشارت إلى دعم مصر المستمر لخطة السنغال لدعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية.

ومن جانبه، تقدم وزير الصحة السنغالى Abdoulaye Diouf SARR بالشكر إلى مصر على هذه المبادرة الطيبة، مؤكداًعلى ضرورة التعاون بين كافة الدول للخروج من هذه الأزمة الراهنة.