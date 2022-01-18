قومى المرأة يهنئ إيمان كريم بمناسبها منصبها الجديد

جدة - نرمين السيد - هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه الدكتورة إيمان كريم على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتكليفها بالإشراف على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة خلفاً للدكتور أشرف مرعى.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى - فى بيان اليوم - عن سعادتها وفخرها بتكليف الدكتورة إيمان كريم بهذا المنصب المهم، مؤكدة أنها شخصية نسائية مصرية ملهمة وسيدة معروف عنها تميزها واجتهادها.

وأكدت أن القيادة السياسية دائما مساند وداعم قوى لوصول المرأة المصرية إلى مواقع اتخاذ القرار إيمانا بها وتقديرا لجهودها وإمكانياتها، معربة عن خالص أمنياتها للدكتورة إيمان بالنجاح والتوفيق فى منصبها الجديد وتحقيق المزيد من النجاحات والانتصارات فى ملف الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما توجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف مرعى، المشرف العام السابق على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، على دوره وجهوده المتميزة التى قام بها فى سبيل النهوض بملف الأشخاص ذوى الإعاقة خلال فترة توليه المنصب، وعلى دعمه وتعاونه مع المجلس القومى للمرأة فى هذا المجال.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس أن اللجنة مستعدة للتعاون الوثيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة دعما لقضايا النساء والفتيات ذات الإعاقة وجميع الأشخاص ذوى الإعاقة حيث هناك الكثير من الحقوق والطموحات ينتظرها الأشخاص ذوى الإعاقة عامة والمرأة ذات الإعاقة خاصة من المجلسين.

يذكر أن الدكتورة إيمان كريم حاصلة على الماجستير والدكتوراة وأستاذ اللغويات التطبيقية بكلية اللغات والترجمة بجامعة أكتوبر، وتعد أول عضو هيئة تدريس فى جامعة مصرية تمارس عملها وهى على كرسى متحرك.