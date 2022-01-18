عاجل- بيان مهم من الإفتاء بشأن الانتحار بحبوب الغلة

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء، أن من أكثر صور الانتحار انتشارًا فى الأيام الأخيرة، خصوصًا فى القرى، الانتحار عن طريق تناول ما يعرف بـ"حبوب الغلة"، وهى مبيد حشرى يستعمل لحفظ الغلال من التسوس.





وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن إزهاق النفس البشرية بهذه الكيفية فيه إقدام على كبيرة من أعظم الكبائر، فقال الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"، وعن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه، قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "ومن قتل نفسه بشىء عُذِّب به يوم القيامة"، وذلك لأن حفظ النفس مقصد المقاصد العامة للشريعة التى جاء الإسلام لصيانتها، لذلك فقد حرم الإسلام الاعتداء على النفس البشرية بأى صورة من صور الاعتداء، سواء كان الاعتداء من الشخص على نفسه أم منه على غيره. وتابعت: "مع جرم هذه الفعلة وعظمها فإنه ينبغى تنَبه الأهل إلى التعامل مع هذا الأسلوب من الانتحار على أنه مرض نفسى يمكن علاجه من خلال المتخصصين، ولذا فيجب على كل أب وأم احتواء الأبناء ومراعاة مشاعرهم، وعدم الإيذاء النفسى التى قد يُودِى بما لا تحمد عُقْبَاه".

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