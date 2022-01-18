افحص الرمز.. كيف تتعامل مع تسرب الغاز؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" كيفية التعامل مع تسرب الغاز فور اكتشافه. وينصح المختصون، بعدم إضاءة الأنوار أو فتح أى مصدر كهربائى، وغلق محبس الغاز العمومى، والبوتاجاز والسخان، مع فتح جميع النوافذ لإخراج الغاز، وإبعاد أى مصادر قابلة للاشتعال.

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