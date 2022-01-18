القوي العاملة :تعيين 1383 شاباً منهم 4 ”قادرون باختلاف” بقنا

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 1383 شاباً من مختلف المؤهلات ، منهم 4 "قادرون باختلاف"، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2749 شاباً منهم 31 "قادرون باختلاف"، وتوفير 370 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1053 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً بإجمالى 635 ألفاً و 272 جنيها لـ 1546 عاملاً من المسجلين ، منها 541 ألفاً و500 جنيه لـ 761 عاملاً كرعاية إجتماعية ، وصرف 111 ألفاً و 772 جنيها للرعاية الصحية لـ 785 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وأشار حسام طلبة مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازاتها خلال ديسمبر الماضي، إلي أنه تم التفتيش العمالي على 570 منشأة، وعمل 14 حملة تفتيش شامل ، أسفرت عن تحرير 54 محضراًعمالياً ، من خلال مفتشى العمل ، وعمل ندوتين توعية للعاملين ، فضلاً عن تلقى 12 شكوى عمالية، تم تسوية 3 منها ودياً ،وتحويل 5 شكاوى منها للقضاء ، وتبقت 4 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 156 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.