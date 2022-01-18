السفيرة المصرية في داكار تسلم شحنة مساعدات طبية مصرية إلى وزير الصحة...

قامت السفيرة نهى خضر، سفيرة جمهورية مصر العربية في داكار، بتسليم شحنة مساعدات طبية مُقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية إلى وزير الصحة والعمل الاجتماعي السنغالي لمساعدة الحكومة السنغالية على مواجهة انتشار جائحة كورونا.

هذا، وأكدت السفيرة المصرية خلال مراسم تسليم المساعدات على عمق العلاقات الأخوية بين مصر والسنغال. كما أشارت إلى دعم مصر المستمر لخطة السنغال لدعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية.

ومن جانبه، تقدم وزير الصحة السنغالي Abdoulaye Diouf SARR بالشكر إلى مصر على هذه المبادرة الطيبة، مؤكداً على ضرورة التعاون بين كافة الدول للخروج من هذه الأزمة الراهنة.