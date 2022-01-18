رفع حظائر الأغنام وتحويلها إلى ممشى سياحي.. تطوير شارع البحر الأعظم بالجيزة

تعمل أجهزة محافظة الجيزة على تنفيذ خطة الدولة لتطوير الشوارع والمحاور الرئيسية، والتي تشمل أعمال التوسعات وإزالة الحواجز والتعديات على حرم الطريق وتمهيده وصيانة أعمدة الإنارة ورفع كافة المخلفات لإعادة المظهر الحضاري للمدينة.

وشهدت شوارع منطقة البحر الأعظم وكورنيش النيل خلال الأيام الجارية أعمال تطوير وصيانة وتوسعات، بالإضافة إلى إزالة ورفع كافة المخالفات التي تحجب رؤية النهر مع تطوير طريق الكورنيش وإعادة إنشاء أسوار جديدة له تتناسب والشكل الحضاري للجيزة.

وقال طه عبد الصادق، رئيس حي جنوب الجيزة، أن الأعمال بشارع البحر الأعظم، شملت إزالة حظائر الماشية وتحويلها لممشى سياحى، وإزالة المخالفات الخاصة بالأندية والبواخر النيلية بطول كورنيش النيل، كما تم رفع عائمات نيلية مخالفة.وتجهز المحافظة عدد من المحال واماكن لانتظار السيارات بطول الكورنيش بداية من شارع البحر الاعظم بحى جنوب الجيزة، وكذلك المناطق التابعة لحى الدقى والعجوزة وحى شمال الجيزة.

وأضاف رئيس الحي، أنه تم إزالة كافة التعديات على الطريق العام وإشغالات المحال العامة والجزارة وتمهيد الطريق وإنشاء أرصفة للمشاة، وأحواض زراعات خضراء ودعمها ببعض الأشجار الجمالية وأعمدة الإنارة وإضاءات الليد الأرضية لتكامل الصورة الحضارية لأعمال التطوير التى يشهدها الطريق بالكامل، بالإضافة إلى رفع التعديات والتاندات والأسوار التى تحجب رؤية النيل كان أبرزها سور نادى الزمالك النهرى، كما تم رفع 8 عائمات نيلية مخالفة بكورنيش الجيزة، وإنشاء كورنيش جديد وأسوار حديدية ودعمها بالرخام ليظهر الكورنيش بشكل جمالى وحضارى رائع، كما تم قطع الأشجار التى تهدد المارة ومعرضة للسقوط بعد فحصها من لجان متخصصة.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أصحاب المحلات والجزارة بالحفاظ على ما جرى إنجازه وعدم التعدى على الطريق أو وضع حواحز مع التشديد على رئيس حى جنوب، بضرورة المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم وجود مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهد شارع البحر الأعظم بحى جنوب أعمال تطوير تشمل رصف الطريق وتنسيق عام للجزيرة الوسطى وأرصفة المشاة وأعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والأسوار المطلة على الكورنيش مع إنشاء ممشى حضارى للمواطنين.

ومن المقرر أن تطرح محافظة الجيزة محال وكشاك حضارية بشارع النيل فى الأماكن التى لا تؤثر على رؤية النيل، مثل المساحات أسفل كوبرى العجوزة وكوبرى 6 أكتوبر لتوفير فرص عمل وخدمة المترددين على الكورنيش، كما سيتم وضع مقاعد للجلوس بطول الكورنيش.

وفى الجهة الأخرى من كورنيش النيل بالقاهرة، شملت الأعمال التى تم تنفيذها بكورنيش القاهرة، والتى بدأت من كوبرى إمبابة إلى كوبرى 15 مايو، إنشاء مرسى يخوت، ولسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل، ومطاعم، وكافيتريات، وأماكن جلوس ونوافير، وبرجولات، ويأتى "ممشى أهل مصر" ضمن خطة لحماية نهر النيل، والسيطرة على انفلات التعديات ومنع وصول المخلفات إلى المجرى، على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة، وفرعى دمياط ورشيد.