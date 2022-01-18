/673204/التنمية-المحلية-تعلن-بدء-تنفيذ-الموجة-الـ-19-لإزالة-التعديات-على-أراضى-الدولة

كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن بدء المحافظات غداً الأربعاء 19 يناير 2022 ، تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة تنفيذاً لتوصيات لجنة إسترداد أراضى الدولة فى إجتماعها مطلع شهر يناير الجارىي، والتي تأتي في اطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

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وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بأهمية التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات ، بالتنسيق مع مديريات الري ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية . وأكد اللواء محمود شعراوي، إن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 تبدأ من الأربعاء 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022 ، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022 ، وأوضح شعراوى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى إسترداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات .

متابعة رئاسية لازالة التعديات

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك متابعة دقيقة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة ، موضحا انه سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن ، مشددا على أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم . اللواء محمود شعراوى، وجه أيضا غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معقومات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة .

جدول زمنى لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية

وقال وزير التنمية المحلية، أن جميع المحافظات انتهت من استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم ، وطالب" شعراوى " بضرورة إعداد جدول زمنى لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الإلتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية ، لافتاً إلى أهمية قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى.