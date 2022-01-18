أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء.. زيادة نسبية

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أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء ، الأسرة المصرية تتطلع بشكلٍ مستمر إلى معرفة المبالغ المالية الخاصة بتسعيرة «الفراخ» خلال الأيام الحالية خاصة فى ظل الارتفاع النسبي فى الأسعار بسبب حالة الطقس الحالية وزيادة كلفة نظام التدفئة الذى يساهم فى الحفاظ على حياة الدواجن، وذلك وفقًا لتصريحات رسمية صادرة من اتحاد الدواجن.

دوت الخليج

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء

وشهدت أسعار بورصة الدواجن، وفقًا لجولة خاضها دوت الخليج فى الأسواق فى الوقت الحالي، فقد شهدت ارتفاع نسبي فى أسعار أغلب أنواع الدواجن، بسبب الزيادة الملحوظة فى تكاليف النقل، وذلك وفقًا لتصريحات رسمية منسوبة إلى محمود العناني، رئيس اتحاد الدواجن.

كما أن حالة الطقس الجوية ساهمت فى ارتفاع أسعار بورصة الدواجن، حيث أن سعر الكتكوت فى السوق قد ارتفع بقوة خلال المرحلة الماضية حيث وصل لـ 8 جنيه متوسط، وذلك وفقًا لما أشار إليه أحد المربين.

تعرف على أسعار بورصة الدواجن

بورصة الدواجن، قد تخللها زيادات متتالية خلال الفترة الماضية حيث أن سعر التدفئة فى الوقت الحالي قد وصل لـ 6 جنيهات وهو ما يعد قفزة حقيقية فى الأسعار بشكل عام.

ووفقًا للجولة التى قام بها موقع دوت الخليج، مؤخرًا فإن سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية قد تراوح ما بين 25 إلى 27 جنيهًا للكيلو الواحد.

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وفى تصريحات صحفية منسوبة إلى محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، فقد أشار إلى تحكم عدد من السماسرة فى أسعار الدواجن فى الفترة الحالية، حيث يقومون باحتكار السلع وطرح زيادات فى المواد التى تستخدمها الدواجن.