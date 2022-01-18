/673215/الرئيس-السيسى-يوجه-لعلاج-طفلة-مصابة-بمرض-نادر

وجه الرئيس عبد الفتاح السیسی، رئيس الجمهورية، بعلاج الطفلة رودينا والتي تبلغ من العمر 6 سنوات وتدرس بالصف الأول الابتدائي والمصابة بمرض نادر يمنعها من القدرة على الحركة، وتسبب في ضعف أعصاب يديها وتحتاج إلى إجراء 3 عمليات نقل بلازما بتكلفة تبلغ 120 ألف جنيه، وعدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف العلاج.

دوت الخليج

الرئيس السيسى، وجه علاج جد الطفلة الذى يعانى من ورم بالوجه وأمراض بالقلب، وتقديم كل الدعم للأسرة لكي تحيا حياة كريمة.

نقل الطفلة الى معهد ناصر

على الفور انتقلت سيارة أسعاف مجهزة وتم نقل الطفلة رودينا وجدها الى مستشفي معهد ناصر لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الطبية لعلاج الطفلة وجدها. من جانبها، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بدفع فريق من البحث الميداني إلى منزل الأسرة لدراسة الحالة الاجتماعية وتقديم الدعم المناسب.

أسرة الطفلة تشكر الرئيس لاستجابته

الطفلة رودينا المصابة بمررض نادر يمنعها من الحركة، وجهت الشكر للرئيس على استجابته لعلاجها حتى تتمكن من أن تعيش حياة طبيعية مثل باقي الأطفال، في حين أكدت والدة الطفلة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أدخل السعادة ورسم البسمة على وجه الأسرة باستجابته لعلاج أبنتها وتقديم كل الدعم، موضحة أن استجابة الرئيس السريعة ليست بجديدة على الرئيس الإنسان، مؤكدة أنه يتعامل كأب لكل المصريين. جد الطفلة رودينا من جانبه عبر عن سعادته البلغة بقرار الرئيس علاجه وحفيدته، مؤكدا بأنه كان على يقين من استجابة الرئيس لعلاج حفيدته والقضاء على معاناة الأسرة كلها متوجها بالدعاء إلى الله بأن ينصر الرئيس ويسدد خطاه.