/673219/مؤسس-أمهات-مصر-إمتحان-إنجليزي-رابعة-إبتدائي-في-مستوي-الطالب-المتوسط

أكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن إمتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الرابع الإبتدائي جاء في مستوي الطالب المتوسط، اليوم الثلاثاء.

دوت الخليج

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أغلب أولياء الأمور أكدوا علي سهولة أسئلة الإمتحان في أغلب المحافظات والإدارات، بينما اشتكي البعض من صعوبة بعض النقاط في بعض الإدارات التعليمية.

استياء أولياء الأمور

ولفتت "عبير" النظر إلي أن هناك استياء لدي بعض أولياء الأمور من إختلاف مستوي صعوبة وسهولة الإمتحان بين الإدارات التعليمية، حيث بعض الإدارات سهل وبعض الإدارات الأخري يتضمن بعض النقاط الصعبة.

وقدمت عبير التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الغطاس، الذي يوافق غدا الأربعاء، مناشدة أولياء الأمور للتركيز في الإمتحان الأخير لطلاب الرابع الإبتدائي بعد غدا الخميس، حيث يؤدي الطلاب إمتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف. وكانت قد نشرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالنعليم، وائتلاف اولياء أمور المدارس الخاصة، قبل أيام منشور علي صفحة الإتحاد، قالت فيه : "ايه أكتر مادة معصلجة معاكم حسب كل سنة ومرحلة دراسية، والعكس ايه أسهل مادة؟ احكولنا تجاربكم علشان نفيد بعض؟". وتفاعل مئات أولياء الأمور من الأمهات علي صفحة الإتحاد في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "الرياضة والدراسات والإنجليزي منهج سنة رابعة طويل جدا جدا، ورياضة أولى إعدادي طويلة شوية لكن باقى مواد أولى إعدادي كويسة نوعا ما بالنسبة لسنة رابعة"