/673222/محافظ-قنا-يعلن-عن-إنشاء-وحدة-صحة-أسرة-جديدة-ضمن-حياة-كريمة

أعلن اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، عن إنشاء وحدة صحة أسرة بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا بالجهود الذاتية ضمن مبادرة حياة كريمة، جاء ذلك خلال إجتماع موسع، بحضور الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة و ممثلى المتبرع بإنشاء الوحدة .

محافظ قنا يعلن عن إنشاء وحدة صحة أسرة جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية المحروسة وأوضح محافظ قنا أن المحافظة ستقوم بتوفير أرض المشروع وسيقوم المتبرع بتولى أعمال الإنشاءات وتجهيز الوحدة بالمعدات اللازمة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، مقدما شكره لممثلى المتبرع على تعاونهم مع أجهزة المحافظة لإنشاء هذه الوحدة، لافتا انه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لاستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف الداودي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف العمل علي تحسين حياة المواطنين في قرى مصر من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل يعمل علي تحسين البنية التحتية بشكل كامل فى كافة القطاعات الخدمية وبصفة خاصة قطاع الصحة حيث يتم تطوير الوحدات الصحية ورفع كفاءتها بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل كامل بحيث يكون مستوى المنشآت الصحية وجودة الخدمات المقدمة في الريف وأكثر المناطق احتياجا مماثلة للحضر.

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