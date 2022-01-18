/673199/عادل-حمودة-يتحدث-عن-لحظة-علمه-بوفاة-وائل-الإبراشي-فيديو

اجرى الصحفي عادل حمودة مداخلة هاتفية مساء أمس الاثنين الموافق 17 يناير، في برنامج من مصر الذي يُذاع يوميًا على قناة CBC، وقدم الحلقة المذيع عمرو خليل، ومن خلالها نعى الكاتب عادل حمودة الصحفي والإعلامي الراحل وائل الإبراسي، وأكد حالة الذهول التي أنتابته لمجرد معرفته بخبر وفاة الراحل.

دوت الخليج

عادل حمودة في برنامج من مصر

عبر الكاتب الصحفي عادل حمودة عن حزنة الشديد على الراحل وائل الإبراشي، من خلال مداخلة في حلقة أمس من برنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، وأكد من خلال حواره المباشر أنه أصيب بالذهول عند معرفة خبر وفاة وائل الإبراشي، وظل صامتًا لمدة ساعتين متتاليتين؛ لأن وائل الإبراشي كان قيمة كبيرة في عالمي الصحافة والإعلام، وكان قد بدأ يتعافى قليلًا في أيامه الأخيرة.

عادل حمودة عن وائل الإبراشي

تحدث عادل حمودة عن الراحل وائل الإبراشي وقال أنه كان من أكفأ الصحفيين والإعلاميين الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف، وكيف يحصل على المعلومة التي يريد الوصول إليها، حيث أنه صبور ويحتمل كثير، ولا مانع عنده من تكرار السؤال مرارًا عديدة للوصول للإجابة التي يريدها، فهو كان محققًا صحفيًا من طراز خاص لا يوجد مثله، وقال حمودة أنه كان يرأس تحرير جريدة روز اليوسف لمدة 6 سنوات، أتاه خلالها عدد من الصحفين الصغار في وقتها مثل إبراهيم عيسى، ووائل الإبراشي، ومحمد هاني، وعمرو خفاجى وعبدالله كمال، وكان اللإبراشي له طابع خاص في وسطهم، رغم أنهم أصبحوا الآن رموزًا للإعلامي والصحافة في مصر اليوم.

وفاة وائل الإبراشي

توفي الإعلامي وائل الإبراشي يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022، بعد معاناة طويلة من مضاعفات فيروس كورونا، فقد حياته على إثرها، وترجع إصابة الإعلامي وائل الإبراشي في نهاية عام 2020 وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث استمرت الإصابة بالفيروس معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن وكان لها دور في ابعاده عن الشاشات، ومزال الجدل غير محسوم حول أنه توفى بسبب المرض، أم بسبب إهمال الطبيب المعالج له حسب أتهامات السيدة سحر أرملته،وإعطائه دواء غير مصرحًا به.