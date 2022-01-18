/673202/لعدم-الإنضباط-الإداري-إحالة-١٢٣ عامل-بالمنشآت-الحكومية-والصحية-للتحقيق-بالبحيرة

إحالة ١٢٣ عامل بالمنشآت الحكومية والصحية للتحقيق بالبحيرة

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والصحية أسفرت عن إحالة ٩٤ من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون أي سند قانوني .

بالإضافة إلى إحالة ٢٩ من العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الخدمية بشبراخيت للتحقيق بنطاق محله فرنوى - الربدان - لقانه - محله بشر، لتغيبهم بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

ضبط ٦٥٠٠٠ لتر سولار قبل بيعهم بالسوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكثفة على الأسواق

أسفرت عن تم ضبط مصنع بدون ترخيص والتحفظ على ٢١٠٠٠ عبوة من المنتجات النهائية مقرمشات أطفال و٨٠٠ كيس كاتشب و٤٠٠ كجم من المنتج تحت التجهيز وعدد ١٠ شكائر دقيق زنة ٥٠ كجم و ١٠٠٠ كرتونة فارغة وآلاف الاستيكارات والعبوات الفارغة، ٥٠ شيكارة أسمدة زنة ٢٠ كجم مجهولة المصدر

كما تم ضبط ٢٤٠ عبوة مبيدات زراعية زنة ١ لتر مجهولة المصدر داخل أحد المحلات.

بالإضافة إلى ضبط : ٣ مخابز بلدية قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ٧ : ١٥ جرام، وضبط ٣ مخابز بلدية تنتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و سعر ووزن الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بمركز ومدينة شبراخيت.

كما تم ضبط ٦٥٠٠٠ لتر سولار قام احد الأشخاص بتجميعهم قبل بيعهم بالسوق السوداء بمركز بدر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد وردع المخالفين والمتاجرين بصحة وسلامة المواطنين .