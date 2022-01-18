رسمياً.. سلبية مسحة بيرسي تاو لاعب الأهلي وانتظامه في التدريبات الجماعية

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أنتظم صباح اليوم الثلاثاء، بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات كأس رابطة الأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي :” أن بيرسي تاو خضع لمسحة طبية وظهرت نتيجة العينة سلبية، فيما وخضع لبرنامج تدريبي منفرد خلال الـ٤٨ ساعة الماضية ومن ثم انتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي

انتهت مباراة الأهلي والإسماعلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وخطف الأهلي تعادل ثمين في آخر دقائق المباراة عن طريق أحمد سيد غريب، بعدما تابع ركلة جزاء من حسام حسن مهاجم النادي الأهلي، وجاء الهدف في الدقيقة 93.

أما فريق الإسماعيلي تقدم بالهدف الأول عن طريق كارميلو قبل مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول، وكانت السيطرة للدراويش خلال أحداث الشوط الأول.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من اللاعبين الشباب، مع إضافة بعض الخبرات كحسام حسن وعمار حمدي وكريم فؤاد.

نتيجة مباراة الأهلي

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أعلن عدم مشاركة الفريق الأساسي في البطولة من أجل التجهيز لبطولة كأس العالم للأندية.

وسيطر الإسماعيلي على أحداث شوط المباراة الأول، أما الأهلي بادر في الشوط الثاني وسيطر على مجريات الشوط وأنهى المباراة بالتعادل في آخر المباراة.

ولعب الأهلي مبارتين في بطولة كأس الرابطة المصرية وتعادل أمام الجونة والإسماعيلي، ليرفع رصيدة من النقاط إلى نقطتين.

مباراة الأهلي والإسماعيلي

أما الإسماعيلي لعب مبارتين وفاز في مباراة أمام سموحة في اللقاء الأول، وتعادل أمام الأهلي .

ويستعد الأهلي في اللقاء القادم في بطولة كأس الرابطة المصرية للعب أمام المقاولون العرب.

أما الإسماعيلي يستعد للعب أمام البنك الأهلي وسوف تقام المباراة يوم الجمعة المقبل.

وفيما يلي الفرق المتواجدة في المجموعة الثانية في كأس الرابطة:

الأهلي، الإسماعيلي، البنك الأهلي، المقاولون العرب، الجونة، وسموحة.