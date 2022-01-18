اليوم.. ميكيسوني لاعب الأهلي يصل القاهرة استعداداً لمواجهة المقاولون العرب

/673207/اليوم-ميكيسوني-لاعب-الأهلي-يصل-القاهرة-استعدادا-لمواجهة-المقاولون-العرب

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيرة المقاولن العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الرابطة يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يناير، على ستاد WE السلام، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال سيد عبد الحفيظ،مدير الكرة بالنادي الأهلي أن من المقرر وصول ميكيسوني سيصل لاعب الفريق إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء قادماً من بلاده ـ بينما اجري اللاعب مسحة طبية وظهرت النتيجة سلبي، ولكن سوف يخضع لمسحة جديدة حين وصوله للاطمئنان على حالته الطبية.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي

انتهت مباراة الأهلي والإسماعلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وخطف الأهلي تعادل ثمين في آخر دقائق المباراة عن طريق أحمد سيد غريب، بعدما تابع ركلة جزاء من حسام حسن مهاجم النادي الأهلي، وجاء الهدف في الدقيقة 93.

أما فريق الإسماعيلي تقدم بالهدف الأول عن طريق كارميلو قبل مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول، وكانت السيطرة للدراويش خلال أحداث الشوط الأول.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من اللاعبين الشباب، مع إضافة بعض الخبرات كحسام حسن وعمار حمدي وكريم فؤاد.

نتيجة مباراة الأهلي

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أعلن عدم مشاركة الفريق الأساسي في البطولة من أجل التجهيز لبطولة كأس العالم للأندية.

وسيطر الإسماعيلي على أحداث شوط المباراة الأول، أما الأهلي بادر في الشوط الثاني وسيطر على مجريات الشوط وأنهى المباراة بالتعادل في آخر المباراة.

ولعب الأهلي مبارتين في بطولة كأس الرابطة المصرية وتعادل أمام الجونة والإسماعيلي، ليرفع رصيدة من النقاط إلى نقطتين.

مباراة الأهلي والإسماعيلي

أما الإسماعيلي لعب مبارتين وفاز في مباراة أمام سموحة في اللقاء الأول، وتعادل أمام الأهلي .

ويستعد الأهلي في اللقاء القادم في بطولة كأس الرابطة المصرية للعب أمام المقاولون العرب.

أما الإسماعيلي يستعد للعب أمام البنك الأهلي وسوف تقام المباراة يوم الجمعة المقبل.

وفيما يلي الفرق المتواجدة في المجموعة الثانية في كأس الرابطة:

الأهلي، الإسماعيلي، البنك الأهلي، المقاولون العرب، الجونة، وسموحة.