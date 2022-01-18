/673212/النائب-محمد-الحسيني-محلية-النواب-تتعاون-مع-الحكومة-لتحقيق-مردود-إيجابي-علي-المواطنين-فيديو-وصور

قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تتعاون مع الحكومة، وتعمل دائما علي حل العديد من الملفات التي تشغل مساحة واسعة، لافتا أنه من أهم هذه الملفات وجود المقالب في المحافظات ولاسيما محافظة الدقهلية حيث كان يوجد بها 7 مقالب تاريخية.

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وأضاف الحسيني، في كلمة له خلال اجتماع لجنة الإدراة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، أن اللجنة توجهت لهذه المقالب للوقوف علي حلها، مؤكدا أن اللجنة لا تضيع وقت فهي تعمل بكل قدم وساق علي حل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين لتحقيق أهداف حقيقية علي أرض الواقع ومن ثم يشعر المواطن بالمردود الإيجابي.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة كل الحرص علي التعاون مع الحكومة، لذلك قمنا بالتنسيق معها وتم العمل علي هذه المقالب، مضيفا: ومن غير المقبول أن يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي علي بناء الدولة وتعميرها، ونحن نسير في عكس الاتجاه.

محلية النواب تناقش خطة الحكومة بشأن مواجهة التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية

بدء منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هدي عبدالستار، إحسان شوقي، عبدالفتاح محمد، أيمن محسب، إيهاب منصور، بشأن تكرار أحداث غرق محافظة الإسكندرية نتيجة كثرة تساقط الأمطار وسوء حالة البنية التحتية وقصور محطات الصرف الصحي بالمحافظة، وعدم قيام الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية، مع العلم أن رئيس الجمهورية قد وجه بتخصيص مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمحافظة، واعتماد مبلغ 811 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بها، ومدى استعداد الأجهزة المحلية وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة مياه الأمطار في بعض المناطق مثل التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والازدحام الشديد التي تتعرض له بعض الطرق والأنفاق بسبب الأمطار، وخاصة بمحافظة الجيزة.