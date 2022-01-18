/673216/مستشفي-بني-سويف-التخصصي-تجري-اول-عملية-لاصلاح-فتق-الحجاب-الحاجز

أكد صلاح عمر جوده مدير عام مستشفي بني سويف التخصصي بأن المستشفي استقبلت حالة مريضة ٢٧ سنه من إحدي قري مركز بني سويف تعاني من الام حادة بالمعدة وحموضة مزمنة وبعد قيام أطباء قسم الجراحة تحت اشراف د طارق صفوت استشاري الجراحة العامة ورئيس اقسام الجراحة بالمستشفي بمناظرة حالة المريضة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود فتق بالحجاب الحاجز وعلي الفور تم تشكيل الفريق الجراحي برئاسة د رمضان طلب استشاري الجراحة العامة بالمستشفي ومناقشة خطة العلاج اللازمة طبقا للبروتوكولات الطبية الحديثة وذلك بعمل تصليح فتق الحجاب الحاجز بالمنظار الجراحي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مستشفي بني سويف التخصصي تجري اول عملية لاصلاح فتق الحجاب الحاجز

و صرح د كريم الامير اخصائي جراحة المناظير بالمستشفي والقائم باجراء الجراحة بأنه تم اجراء عملية تصليح فتق بالحجاب الحاجز باستخدام المنظار الجراحي في عملية استغرقت ساعتين وتم نقل الحالة الي قسم الجراحة العامة لاستكمال العلاج وتم خروج الحالة بعد نجاح الجراحة وتحسن الحالة من المستشفى بعد أقل من ٤٨ ساعة من إجراء الجراحة لاصلاح الفتق بالحجاب الحاجز باستخدام المنظار الجراحي .

كما أفاد بان تصليح فتق الحجاب الحاجز باستخدام المنظار الجراحي من العمليات المتقدمة والحديثة في جراحات المناظير والتي تقدم لاول في مستشفي بني سويف التخصصي والتي ستقدم اضافة جديدة وتطوير لحزمة الخدمات الطبية المقدمة حديثا بالمستشفي خدمة لاهل بني سويف علمًا بأنه تم إجراء الجراحة علي نفقة الدولة دون تحمل المريضة اي اعباء مالية رغم أن تكلفة اجراء الجراحة خارج المستشفي تتعدي الثلاثون الف جنيه .

وقد وجه سيادته الشكر لإدارة المستشفي للدعم المستمر في تطوير مستوي الخدمة الصحيه المقدمه بالمستشفي.

كما وجه الشكر لأعضاء الفريق الطبي المعاون في تحقيق هذا الانجاز وهم د هيثم الشريف اخصائي الجراحة بالمستشفي ود حسن جمال ود احمد شعبان اطباء الجراحة ود الاء حمدي اخصائي التخدير ومس نور الهدي ابراهيم فني تمريض عمليات الجراحة بالمستشفي.