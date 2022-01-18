/673193/رئيس-محلية-البرلمان-يشيد-بنجاح-النسخة-الخامسة-من-منتدى-شباب-العالم

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي نظمته مصر في الفترة من 10 إلى 13 يناير، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة وفود شبابية وممثلي حكومات دول العالم.

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وقال "السجيني" خلال كلمته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقدة الآن بمقر مجلس النواب لمناقشة ملف التغييرات المناخية:"فاعليات هذه النسخة من المنتدى اتسمت بالتنوع في الموضوعات التي تناولتها، وفي الحقيقة نحن نرى أن كل نسخة من المنتدى تكون أفضل من سابقتها، وهذا رأي جميع من شاركوا في المنتدى، خاصة وأنه تم اعتماده من قِبل الأمم المتحدة كمنصة دولية، ولهذا يجب توكيه كل التحية والتنقدير لكل من ساهم في هذا الأمر، وعلى رأس هذا العمل الكبير جدًا الرئيس عبدالفتاح السيسي".

محلية البرلمان تجتمع لمناقشة "تغيرات الممناخ"

هذا وتجتمع لجنة الإدارة المحلية بمقر مجلس النواب الآن، وسط حضور لأعضاء اللجنة من نواب البرلمان، وممثلين عن الحكومة؛ وذلك لمناقشة ملف التغييرات المناخية، وكذلك عدد من طلبات الإحاطة المُحالة إلى اللجنة في موضوعات مختلف.

إنطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم :

جدير بالذكر أن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، انعقدت في الفترة من 10 إلى 13 يناير بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، وولي العهد الأردني، ورئيس الوزراء العراقي، وسط حضور شبابي من مختلف دول العالم.