/673224/الأرقام-تتصاعد-أفريقيا-تسجل-10-ملايين-إصابة-بأوميكرون-و234-ألف-حالة-وفاة

واصل فيروس كورون المستجد المعروف بالمتحور"أوميكرون" أنتشاره بشكل ملحوظ في عدد من الدول الافريقية التي سجلت حتى الان نحو 10 ملايين 327 ألف إصابة جديدة ، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس لـ234 ألفا و770 وفاة.دوت الخليج

البيانات الإحصائية الصادرة عن "المراكز الأفريقية" أشارت الى انه تم إجراء 91 مليونًا و575 ألف اختبار في مسعى لرصد وعلاج فيروس "كورونا" المستجد كوفيد-19 ، مشيرة الى أن بلوغ نسبة تحصين سكان إفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" وصل إلى 10.1 في المائة، فيما حصل 15 في المائة على جرعة واحدة و0.44 في المائة جرعة معززة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

تنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية

كما أوصت المراكز الأفريقية، بضرورة تنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.

وتدعم "المراكز الأفريقية" كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

آلام الظهر أحد أعراض الإصابة بأوميكرون

فيما كشف طبيب روسي عن عارض جديد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 المتحور "أوميكرون" خاصة بعد الإبلاغ عن هذا العارض في جنوب افريقيا التي تجاوزت ذروة المرض، وقال مقوم العظام الروسي أندريه كابيتشكين، أنه قد تكون آلام أسفل الظهر أحد أعراض الإصابة بسلالة أوميكرون، حيث تم الإبلاغ عن علامات مشابهة للعدوى من قبل متخصصين من جنوب أفريقيا.

وأضاف كابيتشكين ، أن آلام الظهر أو آلام أسفل الظهر هي سمة من سمات العديد من الاضطرابات الصحية للإنسان، بما في ذلك الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، وأشار: "إذا شعرت بألم في الظهر فهذا لا يعني أصبت بمتحور أوميكرون، فالعديد من الفيروسات الأخرى، بما في ذلك فيروس الأنفلونزا وفيروس الهربس، يمكن أن تسبب نفس الأعراض. التشخيص يتم فقط من خلال الاختبار"، كماحث كابيتشكين على استشارة الطبيب المختص في حالة وجود ألم في أسفل الظهر، وإجراء الفحوصات اللازمة ووصف العلاج المناسب.

أوميكرون الاسرع انتشارا

العلماء حذروا من أن تقدم موجة متحور "أوميكرون" في الانتشار يضمن عمليًّا أنه لن يكون الإصدار ‏الأخير من فيروس "كورونا" المستجد، الذي يثير قلق العالم منذ عامين، مؤكدين أن كل عدوى توفر فرصة لمتحور "كورونا"، ولدى "أوميكرون" ميزة عن سوابقه من المتغيرات وهي أنه ينتشر بشكل أسرع، على الرغم من ظهوره على كوكب به خليط أقوى من المناعة من اللقاحات والأمراض السابقة، وهذا يعني المزيد من الأشخاص الذين يمكن للفيروس أن يتطور لديهم.

الأبحاث العلمية أظهرت أيضا أن "أوميكرون" معدي على الأقل مرتين مثل متحور "دلتا" الذي سبقه، و4 مرات على الأقل معدي من الإصدار الأصلي للفيروس.

فيما كشفت اختبارات أجريت من منتصف نوفمبر 2021 إلى 7 ديسمبر 2021، أن معدل انتقال العدوى من مصابي أوميكرون دون ظهور أعراض كان 16%، وفي دراسة أكبر بين 2 ديسمبر و17 ديسمبر 2021، جاء المعدل بنسبة 31%.