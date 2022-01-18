/673221/بعد-حل-أزمة-مقابر-دكرنس-بالدقهلية-شكر-خاص-من-رئيس-محلية-النواب-للتنمية-المحلية--والمحافظة-فيديو-وصور

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر إلى كل من وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعرواي، ووكيل الوزارة اللواء حمدي الجزار، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، وذلك لاستجابتهم إلى محلاظاتها حول تطوير منطقة مقابر دكرنس بمحافظة الدقهلية، والتي سبق وأعلن عنها خلال الجلسات السابقة للجنة الإدارة المحلية.

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وقال "السجيني" وخلال كلمته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقدة الآن بمقر مجلس النواب لمناقشة ملف التغييرات المناخية، المنعقدة الآن بالبرلمان :"قبل حضوري إلى اللجنة تم إبلاغي بأن العمل بدأ في إزالة التراكمات التاريخية في مقابر بمنطقة دكرنس بمحافظة الدقهلية، ولهذا يجب أو أوجه كل الشكر لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعرواي، واللواء حمدي الجزار، وكيل الوزارة، لحسن عرضه ما تم في هذه الجلسة، وهذا هو دور البرلمان".

توصيات لجان البرلمان النوعية

وأضاف "السجيني" :"آخر جلسة عقدتها اللجنة ساخنة جدًا، وتم توجيه نقد لازع لعدد من المسؤولين لعدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه اللجنة، وهذه مسألة فيها درجة من درجات الحساسية الكبيرة، لأن هذا حق دستوري، وإلتزام قانوني على الحكومة تقوم بتنفيذه، واللجنة عندما تصدر توصية ويتم التصديق عليها من قِبل رئيس اللجنة، ثم يتم التصديق عليها من قِبل رئيس مجلس النواب، فهنا أصبحت التوصية واجبة النفاذ، ويجب أن تؤخذ بأكبر قدر من التدبر والجدية".

محلية البرلمان تجتمع لمناقشة "تغيرات الممناخ"

هذا وتجتمع لجنة الإدارة المحلية بمقر مجلس النواب الآن، وسط حضور لأعضاء اللجنة من نواب البرلمان، وممثلين عن الحكومة؛ وذلك لمناقشة ملف التغييرات المناخية، وكذلك عدد من طلبات الإحاطة المُحالة إلى اللجنة في موضوعات مختلف.