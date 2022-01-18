«ربنا يصبرني».. أحمد سعيد عبد الغني يحيي ذكرى رحيله والده الثالثة

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تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الفنان والصحفى الكبير سعيد عبد الغني، إذ رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 18 يناير 2019.

دوت الخليج يرصد إحياء الفنان أحمد سعيد عبد الغني لذكرى رحيل والده الثالثة.

أحمد سعيد عبد الغني يتذكر والده في ذكرى رحيله بكلمات مؤثرة

وفي هذا الصدد، حرص نجله الفنان أحمد سعيد عبد الغني على إحياء ذكراه، حيث نشر صورة والده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها في تأثر شديد قائلًا: "3 سنين من غيرك.. ربنا يصبرني، الذكرى الثالثة لوفاة أبي وأخي وصديقي الفنان والصحفي الكبير سعيد عبد الغني.. في الجنة يارب إن شاء الله".

ومن ثم انهالت العديد من التعليقات من قبل متابعيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويصبر قلبه.

السيرة الذاتية لسعيد عبد الغني

ولد الكاتب الصحفي الكبير والفنان سعيد عبد الغني يوم 23 يناير عام 1938، في بلدة نوسا البحر بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، حيث حصل على شهادة ليسانس في الحقوق عام 1958، وعمل في الصحافة في جريدة الأهرام والتي أوصلته إلى عالم الفن.

انطلاقة سعيد عبد الغني الفنية

وبدأ أعماله الفنية في المسرح ثم في عام 1973 مثل للتلفاز عددًا من السهرات والمسلسلات التلفازية، وظهر للمرة الأولى في السينما مع المخرج يوسف شاهين في فيلم «العصفور» عام 1972، ثم تبعه بدور آخر في فيلم «المذنبون»، وبعدها توالت أعماله.

أبرز أعمال سعيد عبد الغني

ومن أشهر أعماله:«إحنا بتوع الأتوبيس، اللصوص، حبيبى دائمًا، حدوتة مصرية، الكداب، المذنبون، زوج تحت الطلب، مهمة فى تل أبيب، وجهاً لوجه، عندما يسقط الجسد، أين المفر، مع حبي وأشواقي، أيام العمر معدودة، امرأة بلا قيد».

وفاة سعيد عبد الغني

رحل سعيد عبد الغني عن عالمنا إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد في صباح يوم الجمعة الموافق 18 من يناير عام 2019، وذلك عن عمر يناهز الـ81 عامًا، تاركًا العديد من الأعمال التي كانت بمثابة إرث كبير للجمهور المصري والعربي.