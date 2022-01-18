عاجل- القوى العاملة تعيد الطلب على الممرضات المصريات فى الكويت (بيان رسمى)

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، أشار فيه إلى أن إدارة المستشفى كانت قد اتخذت قرارا سابقا بإيقاف استقدام ممرضات مصريات لكثرة مطالبهن بالانتقال للعمل لدى وزارة الصحة.
وأشار الملحق العمالى إلى أنه قام العديد من الزيارات والتقى إدارة المستشفى وتم إقناعهم بالعدول عن ذلك القرار، وأسفر ذلك عن الموافقة على استقدام 10 ممرضات كتجربة إذا نجحت سيتم استقدام أطقم طبية كاملة، علما بأن المستشفى بها العديد من الأطباء والإداريين المصريين.
وأكد المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج تهدف إلى توفير الرعاية والحماية للعمالة المصرية فى الدول الموجودة فيها، بالإضافة إلى توفير فرص العمل اللائقة لراغبى السفر من أجل العمل فى الخارج، وتؤدى دورها فى المرحلة التى تسبق سفر العامل للخارج، وأثناء الإقامة وحتى بعد العودة لأرض الوطن، فضلا عن مراجعة عقود العمل وتأشيرات استقدام العمالة والتأكد من عدة نقاط ومدى جدية فرصة العمل، وأن يكون لجهة العمل سجلا أبيضا مع العمالة المصرية فى السابق.
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