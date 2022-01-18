أشرف صبحى: تخريج أول دفعة من برنامج ريادة الأعمال من ثمار منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأندرياس بيكرز الرئيس التنفيذى لشركة تيسين كروب للحلول الصناعية - مصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبى لريادة الأعمال (ETP - Entrepreneurial Training Program) الذى تنفذة وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة تيسين كروب للحلول الصناعية.





وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن احتفالية اليوم هى واحدة من ثمار منتدى شباب العالم النسخة الرابعة والذى نال تشريف وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الوزارة بدأت فى تنفيذ مقترحات وتوصيات المنتدى على أرض الواقع مما يسهم بشكل فعال لتحقيق الارتقاء بالشباب فى مختلف المجالات بشكل عام ومجال ريادة الأعمال بشكل خاص.

وأشار وزير الشباب إلى أن احتفالية اليوم تأتى فى إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو النهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجى، وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، تسهم فى خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشرى والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال.

وقال وزير الشباب:" سعيد وفخور بالمشاركة اليوم فى الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج الاستثنائى الذى بدأناه سويا فى فبراير الماضى مع شركة تيسين كروب للحلول الصناعية، متمنيا تحقيق مزيد من التفاعل والتواصل والتعاون البناء والمثمر مع مختلف المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى".

وأضاف صبحى أن رؤية الوزارة ترتكز على تحقيق الريادة والتميز فى الارتقاء بجودة حياة الشباب المصرى من خلال التدريب وفقا لمحاور التنمية الشاملة لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية، وذلك فى إطار استراتيجية واضحة من أهم محاورها تنمية الوعى الثقافى والعلمى، وإطلاق المهارات الإبداعية للتدريب، وتأهيل الشباب لسوق العمل، ونشر ثقافة العمل الحر، وتمكين الشباب اقتصاديا من خلال التدريب، وتوفير فرص العمل فى القطاع الخاص.

وقال أندرياس بيكرز، الرئيس التنفيذى وعضو المجلس التنفيذى لشركة تيسين كروب للحلول الصناعية فى مصر: "كانت رؤيتنا دائما هى إنشاء جيل من القادة والمواهب الهندسية الاستثنائية، ومن خلال البرنامج التدريبى لريادة الأعمال (ETP)، نستهدف تمكين الجيل القادم من القادة والمواهب الهندسية فى مصر من خلال تزويدهم بأفضل الموارد والأدوات العالمية والمحلية للهندسة والأعمال لذا تم تصميم هذا البرنامج للسماح أيضا بالتنوع والشمول،لتحديد واختيار المواهب من المحافظات التى لديها قدرة محدودة للحصول على فرص العمل."

وأضاف: "يتمثل هدفنا من هذا البرنامج فى بناء فريق قوى من المهندسين الذين يمكنهم العمل بشكل مستدام بمفردهم أو خلق فرص عمل للآخرين، وسنسعى جاهدين لمواصلة الاستفادة من أفضل الاستشارات والموارد والاتصالات لدينا، لتكوين شبكة من الخريجين للمساعدة فى التعلم المستمر والتنمية".

يذكر أن البرنامج يستهدف تحديد المواهب الهندسية النادرة فى الأحياء والمحافظات الأقل حظا، والذين ترشحهم وزارة الشباب والرياضة، ويتضمن التدريب عددا من المجالات، منها هندسة العمليات، وهندسة سلامة العمليات، وهندسة تصميم المعدات الميكانيكية، والهندسة المدنية والصلب، وإدارة المشاريع، والمراقبة والتفتيش، وكذلك الموارد البشرية والتمويل ومقدمة فى القانون، وسمات القيادة وريادة الأعمال حيث يحصل الطلاب المسجلين فى برنامج ETP على رعاية كاملة ويتلقون تدريبا وتوجيها خاص من أفضل المواهب الهندسية والتجارية المحلية والعالمية ومستشارى الأعمال وريادة الأعمال علاوة على ذلك منح أفضل عشرة مواهب فى هذه الجولة فرص عمل.

وتجدر الاشارة إلى أن المشروع يهدف الى تخريج دفعتين سنويا وتعيين المتفوقين منهم لدعم وبناء قدرات الشباب المصرى، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتأهيل الشباب لإقامة وإدارة أعمالهم الصناعية بنجاح وتطوير أعمالهم القائمة.

حضر الاحتفال اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذى لوزارة الشباب، ومنال جمال وكيل وزارة الشباب ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وأندرياس بيكرز الرئيس التنفيذى لشركة تيسين كروب للحلول الصناعية - مصر، ووليد أحمد المدير المالى للشركة، وجان نوتر الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة العربية الألمانية، وفيليب موباى، رئيس قسم العلوم فى السفارة الألمانية بالقاهرة.