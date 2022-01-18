عاجل- الحكومة تصدر بيانا بشأن حقوق المؤمن عليهم اجتماعيا

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء تزعم حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.





وتواصل المركز، مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أى من المؤمن عليهم من حقوقهم أو توجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأن الدولة مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، فى صرف جميع مستحقاتهم والامتيازات المقررة لهم دون أى انتقاص، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي، والحفاظ على المزايا الموجودة به، بل وزيادتها، مُشددةً على أن أموال التأمينات والمعاشات تعد أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، كما تعد هى وعوائدها حقاً للمستفيدين منها، وتُستثمر استثماراً آمناً وفقاً للقانون.

وفى سياق متصل، يرتكز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على الاستمرار فى نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقا للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى، وإنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأمينى الأساسى والمتغير فى الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابى على الأجر الذى يحسب على أساسه المعاش.

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