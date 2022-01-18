رئيس جامعة مطروح يتابع الإجراءات الاحترازية فى امتحانات الترم الأول (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح اليوم الثلاثاء سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2021 /2022 بكليات التربية، والتربية الرياضية بنين، والتربية النوعية، يرافقه الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.





واطمأن رئيس جامعة مطروح خلال جولته على سير الامتحانات، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، والتأكد من تطعيم الطلاب والطالبات بالجامعة، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب داخل اللجان لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، مشيدا بالهدوء والانضباط فى اللجان الامتحانية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب. وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة الطبية، مع التوجيه بعدم وجود تجمعات داخل الكليات سواء قبل أو بعد أداء الامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب والتهوية الجيدة وتعقيم اللجان، للحفاظ على سلامة جميع القائمين على أعمال الامتحانات والمجتمع الجامعى.

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