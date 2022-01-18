محافظ القاهرة يوجه بسرعة رفع تراكمات «الردش» بالسلام أول (صور)

جدة - نرمين السيد - تابع خالد عبد العال محافظ القاهرة، الحملة المشتركة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة وشركة انفيروماستر المسؤولة عن نظافة المنطقة الشرقية؛ لرفع تراكمات مخلفات البناء "الردش" بالمنطقة الواقعة خلف اسبيكو امتداد محور ترعة الطوارئ بحى السلام أول حتى الحدود مع محافظة القليوبية.





وشدد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، على ضرورة سرعة رفع هذه التراكمات وتكثيف أعمال النظافة على المحاور والطرق الجديدة. رافق المحافظ فى جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة وشركة النظافة.

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