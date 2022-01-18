لوجود أطعمة فاسدة.. الجيزة تعلن غلق وتشميع مطعم مأكولات بهضبة الأهرام

شنت أجهزة محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية حملات مكبرة علي المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات. وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم مأكولات بقطاع هضبة الأهرام؛ غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئة والصحية وضبط منتجات منتهية الصلاحية به فور تلقي شكوي المواطنين من المطعم المشار إليه وتم مصادرة المعدات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس، وانطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

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